Guidonia, scatta il Pronto intervento anti-buche h24

Per il ripristino delle strade di Guidonia Montecelio arriva un pronto intervento h24. Il servizio, necessario per garantire gli interventi di manutenzione urgenti da eseguire con tempestività, è stato assegnato ad una società, individuata tramite ricerca sulla piattaforma Mepa e scelta del preventivo migliore. IL Comune informa che sarà garantita l’assistenza sopratutto nelle ore e nei giorni in cui non è possibile ricorrere agli operai del Comune. Il costo dell’appalto, circa 67 mila euro, è finanziato con i proventi delle sanzioni per le violazioni al codice della strada. “L’interesse dell’Amministrazione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti – è garantire la sicurezza sulle strade di Guidonia Montecelio. Oltre agli interventi ordinari e straordinari di manutenzione già portati avanti in questi mesi, ora garantiamo un altro e importante servizio per la Città”.