Guidonia, salgono i casi covid: 36 in un giorno

Sono 36 i positivi al covid registrati a Guidonia Montecelio oggi giovedì 11 marzo. Sono i dati diffusi dal sindaco Michel Barbet su comunicazione della Asl Roma5. Gli attualmente positivi in città, considerando i 16 guariti di ieri, sono in tutto 405. In tutta la regione c’è un aumento dei casi che porterà il Lazio a un passaggio di fascia di colorazione.