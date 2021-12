La settima lista di Uniti in Comune, il fronte di liste civiche capitanato da Claudio Zarro, è arrivata a rafforzare la proposta politica messa in piedi dal consigliere di minoranza. La lista si chiama Movimento Giovani Guidonia Montecelio e si pone “l’obiettivo di organizzare, attivare e amplificare voci giovanili. Per noi l’aggettivo giovane incarna quanto di nuovo possiamo dare: la voglia di agire, il coraggio, la volontà concreta di migliorare e plasmare la realtà che ci circonda”. Sospinti dalla filosofia “per ogni critica una proposta” vogliono puntare su una città più innovativa.

Ma non è l’univa novità per Claudio Zarro. Entra nella federazione di civiche, infatti, anche la consigliera Lorena Roscetti, ex cinque stelle passata in opposizione che – come evidente – divide il suo percorso politico da quello della collega Anna Checchi.

“Sono contento ed onorato di comunicare e formalizzare l’ingresso di nuove forze nel nostro percorso civico di Uniti in Comune – commenta Zarro – si uniscono alla federazione di liste civiche ed al progetto la collega consigliera comunale Lorena Roscetti, con la quale ho condiviso numerose battaglie, non ultima quella sul Tmb, ed un nuovo soggetto politico, di stampo giovanile dal nome Movimento Giovani Guidonia Montecelio. In bocca al lupo a noi per un futuro pieno di soddisfazioni ed ora al lavoro per il bene della nostra città”.