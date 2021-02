Guidonia, rami caduti e allerta al Fosso delle Prata

Sono stati i rami caduti in diversi punti della città ma soprattutto un nuovo rischio di straripamento del Fosso della Prata a tenere in allerta per tutta la domenica i volontari della protezione civile Nvg e la polizia municipale, impegnati a mettere in sicurezza il territorio di Guidonia sferzato da un forte vento.

Nel pomeriggio attivati dalla polizia locale e autorizzati dalla sala operativa regionale due squadre, coordinate dal presidente Raoul Baccei, sono corse in via di Campolimpido poiché diversi residenti ci segnalavano l’innalzamento del fosso. Ancora una volta è stato rilevato che il problema era un’ostruzione dovuta da materiale vario: rimosso con gli addetti del Comune il materiale per far tornare al naturale deflusso delle acque. Ci sono volute circa quattro ore per mettere in sicurezza le abitazioni di via Rattazzi. Diversi anche gli interventi per la caduta di rami: si è lavorato in via romana, in via Formello, in via Monte Bianco, via Roma, via Tiburtina, al km 18,600, e anche e su un albero caduto in piazza Aldo Moro che ha colpito un’auto in sosta.