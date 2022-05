Guidonia, prestiti con tassi usurai e minacce: 3 misure cautelari

I miliari della tenenza di Guidonia hanno dato esecuzione ad ordinanza di misura cautelare a carico di tre italiani, accusati di usura ed estorsione in concorso: un uomo di 81 anni ed uno di 46 sono finiti agli arresti domiciliari ed uno di 54 anni è stato sottoposto ad obbligo di dimora nel comune di residenza.



Le indagini erano state avviate dalla denuncia di un giovane di Guidonia che, trovandosi in grave difficoltà economica a causa di debiti di gioco, si era rivolto a soggetti del posto al fine di ottenere un prestito. Aveva ottenuto una somma di 1.600 Euro da restituire con un tasso del 20% mensile, ritenuto usurario secondo i dettami di legge. La vittima inoltre, era stata raggiunta in più occasioni da gravi minacce. I militari dell’Arma hanno ricostruito la vicenda raccogliendo diversi elementi indiziari, rimessi alle valutazioni del pm. Accertato un ulteriore caso analogo che vedeva come vittima un tiburtino per un prestito di 1.200 euro. Anche in questo caso la vittima era stata oggetto di comportamenti minacciosi da parte degli indagati, che l’avrebbero intimidito tramite pedinamenti e messaggi minatori.