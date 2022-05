Guidonia, non ce l’ha fatta bimbo di 3 anni rimasto coinvolto in un incidente sabato

Non ce l’ha fatta il bimbo di tre anni e mezzo che sabato pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente sulla via Maremmana. Viaggiava con la mamma trentenne su una Volkswagen Golf che, per cause in via di accertamento, si è scontrata con una Ford Fiesta, condotta da una quarantenne. Il bimbo era stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica al policlinico Gemelli in codice rosso. Le sue condizioni, apparse subito gravissime, hanno determinato la morte avvenuta oggi pomeriggio nonostante tutti i tentativi dell’equipe medica della Tip guidata dal professor Giorgio Conti. Fuori pericolo le due donne coinvolte nell’incidente. I vigili del servizio sicurezza e infortunistica della polizia municipale sono al lavoro per ricostruire la dinamica.