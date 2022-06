Guidonia, Lomuscio: “Dalla Regione i fondi per sistemare la palestra di Villalba”

“Dopo un lavoro davvero estenuante, finalmente siamo riusciti ad ottenere i soldi necessari per la ristrutturazione della palestra di Villalba. Si tratta di primo importante risultato per la città di Guidonia Montecelio ma anche e soprattutto per Villalba e i suoi cittadini, che aspettavano questo intervento da molto tempo”, così il consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico Mario Lomuscio sull’approvazione del finanziamento per la ristrutturazione della palestra pubblica di Villalba, oggetto nel 2015 di un rogo doloso ad opera di vandali ignoti che hanno distrutto la struttura sportiva.

“La Regione Lazio ha stanziato 400 mila euro per riparare, ristrutturare e restituire la palestra ai cittadini di Villalba. Sono orgoglioso del lavoro fatto. Come capogruppo del Partito Democratico non posso che citare l’impegno e il ruolo che il Pd di Guidonia Montecelio e l’amministrazione cittadina hanno avuto nel mantenere sempre alta l’attenzione alla necessità di ripristinare un servizio essenziale per le attività sportive della zona e per il tempo libero dei cittadini, ma soprattutto è giusto ringraziare il grandissimo lavoro fatto dalla Regione Lazio e dalla Giunta Regionale per individuare e stanziare le risorse economiche necessarie al ripristino della struttura”.

“I cittadini di Villalba aspettano questo da circa 7 anni, da quando alcuni vandali hanno dato fuoco alla palestra. Peraltro va detto che questo non è stato l’unico caso di vandalismo verificatosi nella zona e anche in altre parti della Città, dove sono state colpite scuole e altre strutture importanti. E’ per questo “, continua il consigliere Lomuscio, “che abbiamo messo molta attenzione e primi importanti investimenti sulla sicurezza e sulla vigilanza dei quartieri, affinché questi episodi ignobili non si ripetano più. E’ un segnale importante per la città e per tutti i cittadini”.

“E’ un primo passo, molto importante”, continua il capogruppo Pd, “anche nella direzione di supportare lo sport e le attività del tempo libero, primi veri momenti in cui le ragazze e i ragazzi della città possono crescere insieme agli altri e imparare sani principi. Infatti voglio cogliere l’occasione anche per dire che in questi giorni abbiamo avuto un altro importante risultato, con lo stanziamento, sempre da parte della Regione Lazio, di circa 250 mila euro per il rifacimento del campo sportivo di Guidonia. E’ chiaro che non intendiamo fermarci qui: abbiamo intenzione di sviluppare in prospettiva un piano di medio termine che ci consenta di investire per migliorare le strutture sportive esistenti e svilupparne di nuove anche a beneficio degli altri territori. Per noi è una delle priorità”.