Il candidato sindaco Mauro Lombardo a capo della composita coalizione civica taglierà il nastro della sede, simbolicamente parlando, oggi pomeriggio. La sede, in realtà, è operativa già da diversi giorni come punto di ritrovo per la famosa raccolta di firme propedeutica alla presentazione delle liste che dovrebbero essere sei. Il quartier generale dei civici ha il primato di essere il più centrale tra quelli dei competitor, si trova infatti a via Roma 25. E gli altri? Per il momento la situazione vede Alfonso Masini, candidato del centrodestra, con un locale davanti alla stazione di Guidonia affidato a livello operativo a Valerio Massini. Senza sede ancora invece la coalizione progressista, mentre il candidato sindaco Alberto Cuccuru ha inaugurato quella della sua lista civica a Colle Fiorito. Il candidato sindaco Claudio Zarro di Uniti in Comune, l’altro fronte di liste civiche, ha per ora due sedi. Una a Villanova in via Maremmana Inferiore, l’altra a Pichini in via Raffaello Sanzio 26. Intanto spuntano quelle dei partiti e dei singoli candidati al consiglio, è il caso di Michele Bianco che ha aperto le danze un paio di giorni fa, di Adalberto Bertucci che da settimane ha la sede operativa con tanto di bandiere a via Mario Calderara, ma anche dall’altra parte della barricata ci si attrezza. Kevin Bernardini che è in lista nel Pd per i Giovani Democratici, inaugurerà il comitato elettorale sabato 30 aprile in via Francesco De Pinedo al grido di “Una voce Nuova”.