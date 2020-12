Guidonia, la Tari non slitta. Barbet: “Bollettini arrivati”

Nessuna ulteriore proroga della Tari, i bollettini sono arrivati regolarmente: il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet interviene dopo la richiesta della leghista Arianna Cacioni di far slittare la scadenza. “Non abbiamo riscontrato particolari criticità nell’invio degli F24 relativi al pagamento della Tari per le scadenze del 30 ottobre e del 30 novembre. Al netto dei mancati recapiti e dei ritardi fisiologici che sono in misura molto ridotta, gli F24 sono pervenuti in maniera regolare ai cittadini. Sono, infatti, pochissimi i cittadini che non hanno ricevuto l’avviso – continua Barbet – che comunque, essendo un tributo in autoliquidazione, può essere scaricabile anche tramite i canali telematici dedicati dalla Tre Esse Italia, società concessionario della riscossione per conto del Comune di Guidonia Montecelio”.



“Il pagamento della prima rata, previsto per il 30 ottobre – conclude il sindaco – è stato stabilito per venire incontro ai cittadini. Infatti, a causa delle difficoltà economiche legate all’emergenza Covid-19, l’Amministrazione Comunale, già nella scorsa primavera, per contenere gli effetti negativi subiti da tutto il tessuto socio-economico cittadino, ha ritenuto opportuno posticipare il pagamento dei tributi locali al 30 giugno e, poi, successivamente, al 30 ottobre, come appunto avvenuto anche per la Tari”.



Nel caso in cui non fosse arrivato l’invito al versamento, è possibile contattare la società Concessionaria della Riscossione – Tre Esse Italia – ai seguenti recapiti:

Telefono: 0774/300699

Email: guidoniamontecelio@treesseitalia.it

Posta certificata: guidoniamontecelio@treesseitaliapec.it

Sportello Telematico del Contribuente: rintracciabile all’indirizzo

web: https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/



E’ consigliato, infine, l’utilizzo dell’applicazione Linkmate

all’indirizzo web:

<http://sportellotel.servizienti.it/GuidoniaMontecelio>

http://sportellotel.servizienti.it/GuidoniaMontecelio che permetterà

al contribuente di ristampare l’avviso di pagamento Tari e di

controllare i dati relativi alle abitazioni per cui paga la Tassa sui

Rifiuti (TARI) ed altri imposte locali.