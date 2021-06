La sua minicooper, per cause in via di accertamento, è andata a finire contro un albero. Nulla da fare per un 49enne di Guidonia. E’ successo su via Roma all’altezza di Villa Cornetto poco prima delle 8, subito sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi, il 118 e un’eliambulanza. Sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso gli agenti del Ssis della Municipale di Guidonia.