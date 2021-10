Guidonia, donne vittime degli ex: terzo arresto in pochi giorni del pool antiviolenza

Donne vittime degli ex. Terzo arresto del pool antiviolenza del commissariato di Tivoli in due settimane a Guidonia. L’ultimo a finire in manette un 28enne che al culmine di una discussione ha colpito con una testata la ex compagna e poi si è scagliato anche contro gli agenti della volante intervenuti: tutti e tre sono stati medicati in pronto soccorso da dove sono stati dimessi con sette giorni di prognosi. Solo qualche giorno prima in manette era finito un trentottenne colto il flagrante a minacciare di morte la sua ex: lo hanno bloccato davanti ad una scuola dove la donna stava attendendo l’uscita della figlia. Quell’uomo era considerato dai poliziotti particolarmente pericoloso: era stato già denunciato per molti gravi episodi, l’ultimo per averla seguita tentando di mandarla fuori strada mentre lei era di ritorno dal commissariato.

Una decina di giorni prima è stato bloccato e arresto un 57enne a Villanova: dopo la separazione dalla moglie era diventato il suo incubo. Spesso si presentava alla sua porta brandendo un coltello.