Guidonia, certificati anagrafici in tabaccheria: ora si può

Grazie ad una convenzione tra il Comune di Guidonia Montecelio e la Federazione Italiana Tabaccai sarà possibile richiedere i certificati anagrafici nelle Tabaccherie. 13 sono le prime attività del territorio che partiranno con il nuovo progetto.

Già dal 25 giugno, nell’ottica di semplificare i servizi al cittadino, i certificati anagrafici, come il certificato di residenza o dello stato di famiglia, possono essere rilasciati anche in tabaccheria, senza doversi recare agli Uffici del Comune.

Un innovativo servizio nato da una convenzione siglata tra il Comune di GUIDONIA MONTECELIO e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, guidata a livello provinciale dal Presidente ROMOLO TITTOZZI.

Con la collaborazione di Novares, società del gruppo FIT, le tabaccherie che partiranno in via sperimentale per il nuovo progetto sono 13 e sono dislocate nelle varie aree del territorio, offrendo una capillare presenza nell’intero Comune.

A breve, in una seconda fase, l’adesione al progetto sarà estesa a tutte le tabaccherie associate FIT sul territorio di Guidonia Montecelio e, quindi, il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, diventando una grande rete civica al servizio dei cittadini .

Presso la tabaccheria rivendita TABACCHI N° 21, VIA MAREMMANA INFERIORE – 279, il Sindaco Michel Barbet ha ritirato il primo certificato, insieme all’Assessore Andrea Saladino, delegato ai servizi demografici, all’Assessore al Commercio Armando Caponegro, al Dirigente dottor Fabio Lauro, ai Consiglieri Comunali Alessandro Toro, Claudio Caruso, Cristian Falconi e Mario Proietti e al dottor Savio Scaramozzino della Fit.

“Per un cittadino può essere poco agevole recarsi nella sede del Comune per richiedere un certificato e quindi abbiamo pensato, in collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai, di portare questo servizio di anagrafe sul territorio per semplificare la vita delle persone – spiega il Sindaco Michel Barbet – chi ha bisogno di un certificato anagrafico, adesso potrà recarsi presso la tabaccheria più vicino a casa, risparmiando tempo. Un risultato raggiunto grazie al lavoro dell’Assessore Andrea Saladino, del Dirigente dottor Fabio Lauro e dei tecnici dell’ufficio dei sistemi informativi dell’Ente.

Con questa innovativa operazione andiamo anche a valorizzare ed a supportare le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, hanno la possibilità di divenire sempre più utili punti di riferimento per le persone, creando una rete territoriale diffusa. Il nostro Comune sta puntando con decisione sull’innovazione dei servizi al cittadino e questo nuovo progetto va nella direzione giusta.”

“Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio – dichiara Romolo Tittozzi, Presidente della Federazione Italiana Tabaccai della Provincia di Roma- la nostra categoria ha risposto bene e con immediatezza a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno”.

Di seguito i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:

Anagrafico di NASCITA

Anagrafico di MORTE

Anagrafico di MATRIMONIO

Di CITTADINANZA

Di Esistenza in VITA

Di RESIDENZA

Di Stato CIVILE

Di Stato di FAMIGLIA

Di Sato di Famiglia e di Stato Civile

Di residenza in CONVIVENZA

Di Stato di Famiglia AIRE

Di Stato LIBERO

Anagrafico di UNIONE CIVILE

Di CONVIVENZA

Le tabaccherie che partono per prime:

riv. N. Comune riv Tip.Ind. riv Indirizzo riv N. ind. riv. Frazione riv 21 GUIDONIA MONTECELIO VIA MAREMMANA INFERIORE 279 VILLANOVA 22 GUIDONIA MONTECELIO VIALE ROMA 32/34 GUIDONIA 3 GUIDONIA MONTECELIO PIAZZA FRANCESCO BARACCA 7 GUIDONIA 18 GUIDONIA MONTECELIO VIA COLLE FIORITO 124 COLLEFIORITO 37 GUIDONIA MONTECELIO VIA COLLE NOCELLO 161 FRAZ. LA BOTTE 12 GUIDONIA MONTECELIO VIA FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI 22/C FRAZ. VILLANOVA 7 GUIDONIA MONTECELIO PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 13/14 GUIDONIA 31 GUIDONIA MONTECELIO VIA PALMIRO TOGLIATTI 1 ALBUCCIONE 41 GUIDONIA MONTECELIO VIA TIBURTINA 75 FRAZ. VILLALBA 29 GUIDONIA MONTECELIO VIA MONTE BIANCO 50/52 FRAZ. COLLEVERDE 33 GUIDONIA MONTECELIO VIA ROMA 183/B GUIDONIA 51 GUIDONIA MONTECELIO VIA POLI 10 D/E SETTEVILLE NORD 53 GUIDONIA MONTECELIO VIA PALOMBARESE KM. 17,865 SNC c/o STAZ. SERVIZIO

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro IVA compresa.

Dal mese di SETTEMBRE, potranno aderire al progetto tutte le Tabaccherie Associate a FIT, diventando la rete di prossimità Comunale più estesa.

E’ attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio.

FIT, al servizio della collettività.