Guidonia, Cacciamani: “Con i civici nessun cambio di passo”

Il cambio di passo non c’è, mancano non solo i soldi ma anche le idee. Augusto Cacciamani con il suo stile pacato sferra un attacco però preciso all’amministrazione guidata da Mauro Lombardo durante i preliminari del consiglio comunale di ieri pomeriggio. A Guidonia Montecelio è cambiato poco o niente, qualcosa si muove grazie alla Ryder Cup, ha spiegato il consigliere di FdI, ma da parte del Comune non c’è alcun contributo. “Sappiamo che le risorse sono poche – ha detto in Aula – ma l’amministrazione dovrebbe dare un cambio di passo anche con i programmi. Io non vedo niente di tutto questo e se siamo di fronte al buongiorno allora sono preoccupato”. Per Cacciamani l’allarme è sempre e ancora nei conti. “Girano voci sul Bilancio che fa tagli dappertutto. Mi dicono che l’anno prossimo per la gestione dei Lavori Pubblici si passerà da 4 milioni di euro a 700mila euro. Allora dico che così si governa male”.