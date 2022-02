Guidonia, botte in auto: i carabinieri salvano donna vittima di violenza

Durante il servizio i carabinieri hanno notato che, all’interno di un veicolo condotto da un uomo, c’era una donna che dimenandosi stava chiedendo aiuto. E’ così che gli uomini della sezione Radiomobile della compagnia di Tivoli, nell’ambito di normali servizi di controllo, hanno salvato una 47enne in balia del compagno. Per l’uomo, italiano di 52 anni, è scattato l’arresto per maltrattamenti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari hanno immediatamente intimato l’alt al conducente che, tuttavia, ha tentato la fuga. Ne è scaturito un piccolo inseguimento nel territorio di Guidonia Montecelio, terminato dopo pochi minuti quando l’uomo al volante si è visto circondato e bloccato dalle altre pattuglie dell’Arma, intervenute a supporto. Dal veicolo è scesa la donna, terribilmente scossa, che ha subito chiesto aiuto. L’uomo, rimasto all’interno del mezzo, è stato prelevato e condotto in caserma. La 47enne ha raccontato ai militari i maltrattamenti e le vessazioni subite da parte del compagno che, al culmine dell’ennesima lite, l’aveva costretta, dopo averle sottratto il telefono cellulare, a salire sulla sua auto sotto la minaccia di un taglierino, ferendola tra l’altro sul volto. Per il 52enne è scattata la misura precautelare dell’arresto. E’ indagato dalla procura di Tivoli per maltrattamenti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.