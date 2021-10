Guidonia, Barbet nomina 7 nuovi ispettori Fedra

Il sindaco Michel Barbet ha nominato 7 nuovi ispettori ambientali Fedra per il controllo del territorio e dell’ambiente. L’evento si è tenuto alla presenza del Comandante della Polizia Locale dottor Paolo Rossi e del Comandante

degli Ispettori Ambientali Luigi Pieralisi.

“Ringrazio la Fedra – ha detto Barbet – per il lavoro prezioso di tutela ambientale del territorio in collaborazione con i Carabinieri Forestali e la Polizia Locale. Un compito importante e riconosciuto dalla convenzione tra il nostro Ente e l’associazione Fedra. Il volontariato in questo ambito rappresenta sicuramente un valore aggiunto significativo per il nostro territorio”.