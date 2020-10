Guidonia, Barbet: “Data apertura drive-in all’aeroporto in via di definizione”

“Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, non abbiamo ancora la certezza rispetto alla partenza della postazione per i tamponi drive-in per sabato 10 ottobre. Sono costantemente in contatto con l’Aeronautica Militare e l’Asl Roma 5, al fine di raggiungere l’obiettivo di un’apertura in tempi brevi della nuova postazione”. Lo comunica il sindaco Michel Barbet dopo la precedente anticipazione sull’apertura di sabato.