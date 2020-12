Fonte Nuova, via al restyling delle piazze

Al via la riqualificazione di piazza delle Rose e piazza Federico Zeri, il Comune di Fonte Nuova ha consegnato quest’oggi i due cantieri alla ditta appaltatrice. Dopodomani partiranno i lavori a Santa Lucia, nei prossimi giorni a Tor Lupara. A darne comunicazione la consigliera comunale e metropolitana Micol Grasselli.

Brise-soleil e tettoie

“Si inizierà mercoledì con l’installazione del cantiere su piazza delle Rose per poi proseguire nei giorni successivi con piazza Federico Zeri – spiega la capogruppo di Per Fare –. I due cantieri procederanno contemporaneamente per ottimizzare i tempi ed avere questi importanti centri di ritrovo per fine primavera”.

Essenzialmente le due piazze saranno interessate da interventi di copertura delle strutture poste sui rispettivi perimetri. In entrambi i casi verranno utilizzati dei brise-soleil ovvero degli elementi di architettura studiati per proteggere dal soleggiamento. Nella piazza di Santa Lucia, in alcuni punti, verranno montate anche delle vere e proprie tettoie.

Illuminazione e predisposizione telecamere

La riqualificazione verrà completata con una nuova e più efficiente illuminazione, con un occhio di riguardo per piazza Federico Zeri dove sono stati danneggiati quasi tutti i lampioni presenti. Saranno ripristinate pavimentazione e ringhiere, in più saranno predisposti sostegni e allacci per le telecamere di videosorveglianza.