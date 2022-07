Fonte Nuova, Presutti nomina due assessori

Questa mattina Piero Presutti ha nominato assessori Davide Carrarini e Francesca Di Paolo che si vanno ad aggiungere al vicesindaco Umberto Falcioni e a Cecilia Vitelli. Ancora nessuna delega è stata assegnata, quella della giunta di Fonte Nuova è una partita serrata e di difficile soluzione. Il sindaco a un mese dalla sua rielezione ancora non riesce a sciogliere del tutto il nodo legato alla sua squadra di governo.

Per Davide Carrarini si tratta della seconda riconferma: nella scorsa consiliatura aveva avuto da Presutti la delega all’Urbanistica ed era già stato assessore con Fabio Cannella tra il 2014 e il 2016. Nonostante il suo background, fonti interne ai democratici di Fonte Nuova confermano che Carrarini non rappresenterà la quota Pd all’interno della giunta. La segretaria dem e consigliera di Rete Democratica Eleonora Panzardi nella giornata di venerdì aveva proposto al sindaco una rosa di cinque nomi, tuttora al vaglio di Presutti.

Con ogni probabilità il rebus per il primo cittadino riguarda ancora una volta la coabitazione di Pd (in Consiglio con Rete Democratica) e Fratelli d’Italia all’interno della maggioranza: conciliare queste due anime si sta rivelando più complicato del previsto. Presutti conta di nominare gli assessori mancanti e assegnare le deleghe entro il fine settimana, nei prossimi giorni dovrà riempire altre tre caselle (due donne e un uomo o due uomini e una donna, per garantire la parità di genere).