Fonte Nuova, Partecipazione Attiva sostiene Imelda Buccilli

La formazione politica nata dal MovExit del 10 agosto scorso ha scelto a Fonte Nuova di aderire alla coalizione a sostegno di Imelda Buccilli. Per Partecipazione Attiva è una sorta di ritorno a casa, nonostante le differenze con il M5S siano tuttora molto marcate. La sigla non costituirà una propria lista, ma ha aderito al patto attraverso la presenza della sua coordinatrice del quadrante nordest Loredana Benedetti nella lista di Rinascita di Fonte Nuova alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno.

“Lo scopo della presenza di Loredana Benedetti è quello di porre un’attenzione particolare ai servizi socio sanitari che la nuova amministrazione dovrà riservare ai propri cittadini – spiegano da Partecipazione Attiva –. La pandemia ha accentuato le problematiche che i cittadini vivono sulla propria pelle in termini di salute e di servizi sociali; serve più che mai anche a Fonte Nuova una politica di potenziamento della sanità pubblica e maggiori misure di sostegno alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione”.

L’intenzione è quella di promuovere misure di sostegno rivolte alle persone anziane o con disabilità e alla cura della salute mentale e l’inclusività digitale, come ad esempio lo Sportello Lavoro e la Teleassistenza-Non più soli.