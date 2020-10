Fonte Nuova, parte il progetto di Controllo del Vicinato

Arriva a Fonte Nuova il progetto di Controllo del Vicinato, approvato dalla giunta comunale con delibera del 22 ottobre. Questo tipo di attività è già operativa in numerosi Comuni italiani, si basa sulla collaborazione tra cittadini, amministrazione e forze dell’ordine e mira a un miglior controllo del territorio. Contestualmente, il sindaco Piero Presutti ha emanato 18 decreti nei confronti di altrettanti nuovi ispettori ambientali che aiuteranno le forze dell’ordine per tutto ciò che riguarda reati ambientali, contro il decoro pubblico ed il maltrattamento degli animali.

“Finalmente cittadini ed istituzioni collaboreranno in modo diretto per aumentare il controllo del territorio, soprattutto in un periodo come questo”, dichiara il delegato del sindaco alla Sicurezza, Randagismo e problematiche ambientali Antonio Lotierzo, promotore del progetto. “Ringrazio il sindaco, l’assessore alla Sicurezza e la giunta per aver approvato questo progetto validissimo – aggiunge –, il comandante della Polizia Locale di Fonte Nuova Francesco Spagnoletti e il consigliere comunale Maurizio Guccini per aver supportato e coadiuvato l’Associazione Nazionale Controllo del Vicinato”.

Ha espresso la propria soddisfazione anche il delegato del sindaco alle segnalazioni dei cittadini Emanuele Butera, che dovrà rapportarsi in prima persona con i cittadini “sentinelle” anche attraverso la sua pagina social.

Il consigliere comunale di FdI Maurizio Guccini sottolinea come il progetto sia arrivato in seguito a un percorso di collaborazione con le associazioni delle forze dell’ordine e dopo l’istituzione degli ispettori ambientali da parte del sindaco di Fonte Nuova.

“La sicurezza è un tema su cui a piccoli passi stiamo lavorando molto come amministrazione – spiega Maurizio Guccini- e questo progetto arriva dopo le numerose azioni già messe in campo, a partire dalla collaborazione con le Associazioni dei Carabinieri, dei Finanzieri, quella nuovissima dell’istituzione degli ispettori ambientali, dediti alla lotta all’abbandono incontrollato dei rifiuti ed il mancato rispetto del decoro pubblico, all’assunzione di nuovi Agenti di Polizia Locale. Agiamo insieme per tutelare il nostro territorio e le nostre famiglie”.