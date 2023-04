Fonte Nuova, Francesco Petrocchi presenta il suo nuovo libro

“È possibile pensare ad una Europa con un nuovo modello di sviluppo alternativo al globalismo e alla cultura progressista? Si può sperare in un futuro in cui la sovranità popolare torni a scalzare la sovranità della tecnica? Sovranità nazionale e sovranità europea sono compatibili?”, queste sono alcune delle domande alle quali Francesco Petrocchi prova a dare risposta nel suo nuovo libro Un’altra Europa, edito da Historica. Il presidente dell’associazione Spirito Libero, dirigente storico della destra mentanese e della provincia di Roma, presenterà il suo nuovo saggio presso la Biblioteca Comunale di Fonte Nuova. Interverranno anche la consigliera regionale Micol Grasselli, il sindaco di Fonte Nuova Piero Presutti e l’assessore alla Cultura Maurizio Guccini. L’appuntamento è per sabato 15 aprile alle 11.00. La partecipazione è libera e gratuita, è gradita la prenotazione via e-mail all’indirizzo bibliotecafontenuova@gmail.com.