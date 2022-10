Fonte Nuova, evento in libreria per i cento anni dalla nascita di Pasolini

Grazie alla vittoria del bando Lazio Crea, la libreria Emmesse di Tor Lupara ospiterà un evento dedicato a Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore. L’incontro è stato organizzato dalla stessa libreria in collaborazione con la professoressa Valentina Ciliberti, insegnante di Lettere del Liceo Peano di Monterotondo.

La docente introdurrà il personaggio e si soffermerà su alcuni testi selezionati. Al termine del reading ci sarà l’occasione per intervenire e rivolgere domande alla relatrice.

Il bando di Lazio Crea, teso a valorizzare la competitività delle librerie indipendenti e delle piccole case editrici localizzate nel territorio regionale, ha consentito alla libreria di Fonte Nuova di ampliare i propri strumenti di lavoro nel digitale.

“Il bando prevedeva anche la possibilità di impiegare parte delle risorse assegnate per migliorare la gestione della libreria – spiega Serena, la titolare –. Noi abbiamo acquistato un software gestionale, in più abbiamo iniziato a progettare il nuovo sito web che a breve sarà online con tutto il nostro catalogo”.

L’appuntamento con l’omaggio a Pier Paolo Pasolini è per sabato 15 ottobre alle 17.00 presso la libreria Emmesse in via Fonte Lagrimosa 33, a Tor Lupara. È preferibile prenotare il proprio posto a sedere all’interno della libreria al numero 347-2690263, la partecipazione è libera e gratuita. Al termine dell’iniziativa sarà possibile acquistare alcuni testi di Pasolini tratti da una selezione curata dalla professoressa Ciliberti e dalla libreria. Tutti i partecipanti all’evento avranno in regalo uno sconto del 10% su un acquisto futuro presso la libreria.