Fonte Nuova, arriva il ComiGame

Cosplay, musica, street food, gaming e tanti espositori. È tutto pronto per la prima edizione del ComiGame di Fonte Nuova, un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dall’amministrazione comunale. L’evento si terrà il 7 e l’8 gennaio in piazza Padre Pio, a Tor Lupara.

Da segnalare la gara Cosplay coordinata da Samanta Torelli e da Francesco Tenuta che si terrà nella giornata di domenica. In programma nel primo pomeriggio di sabato 7 gennaio il torneo Fifa23.

Imperdibile appuntamento per i più grandi e per i più piccoli domenica mattina presso la fumetteria Viktorius con il Cappello Parlante e tanti personaggi della saga di Harry Potter.

In cartellone anche due concerti, nella giornata di sabato 7 gennaio si esibirà in piazza Padre Pio la Almost a Fxxxing Band, mentre nel pomeriggio di domenica sarà la volta di Fiore di Luna.

Per partecipare alla gara Cosplay è necessaria l’iscrizione attraverso la compilazione di un modulo.



Ecco il programma completo