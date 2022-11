Il Comune di Fonte Nuova ha diramato un comunicato per raccomandare la massima attenzione della cittadinanza in merito alle truffe porta a porta verificatosi sul territorio comunale.

“Abbiamo ricevuto recentemente una segnalazione in Via di Santa Lucia dove risiede una signora anziana che è stata truffata da alcuni soggetti ignoti che le hanno estorto dei soldi facendo finta di chiamare il nipote per la consegna di un pacco – dichiara l’amministrazione comunale –. Il tutto accompagnato da minacce di far intervenire le forze dell’ordine nel caso in cui la signora si fosse rifiutata di pagare la somma in denaro richiesta. Con l’occasione si ritiene opportuno precisare che né i corrieri possono costringere nessuno a pagare (semplicemente non consegnano il pacco), né tanto meno, funzionari di Posta o Banca hanno il compito di recarsi presso le abitazioni a richiedere soldi.

Per questo vi chiediamo di prendere le opportune precauzioni in merito alla questione e di informare subito chi di dovere nel caso questa malsana situazione si verificasse”.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il Numero Unico per le Emergenze 112 o è possibile contattare direttamente la Polizia Locale di Fonte Nuova allo 0690024898.