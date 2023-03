Fiera di San Giuseppe 2023: Tivoli celebra la tradizione e il talento locale

La Fiera di San Giuseppe torna a colorare le vie e le piazze di Tivoli domenica 19 marzo. L’evento storico, atteso con impazienza dalla cittadinanza e dai visitatori, vedrà la partecipazione di artigiani e produttori locali che esporranno le loro creazioni e delizieranno il pubblico con prodotti tipici del territorio.

Il sindaco Giuseppe Proietti ha espresso entusiasmo per il ritorno dell’evento e sottolinea l’importanza di valorizzare le risorse e le tradizioni locali. La fiera, che si svolgerà dalle prime ore del mattino fino al tramonto, attirerà migliaia di visitatori in diversi punti della città, tra cui piazza Domenico Tani, via Colsereno, piazza San Vincenzo e molte altre.

I banchi di vendita saranno organizzati per categorie merceologiche, tra cui piante e fiori in Piazza Plebiscito, animali in Piazza D. Tani e prodotti artigianali e agro-alimentari tipici locali in Via Palatina. Gli appassionati di lavorazioni in legno, vimini, rame e ferro battuto troveranno invece il loro angolo in Piazza Rivarola.

Per facilitare l’accesso alla fiera, il centro storico non sarà servito dai mezzi Cat durante la manifestazione. Inoltre, sono previste sospensioni degli accessi Ztl in diverse zone della città, sia nelle ore mattutine che serali, per garantire un flusso agevole di visitatori e partecipanti all’evento.

La Fiera di San Giuseppe rappresenta un’occasione unica per riscoprire e valorizzare la ricchezza culturale e artigianale di Tivoli e della Valle dell’Aniene. Appuntamento dunque a domenica 19 marzo per una giornata all’insegna della tradizione e del talento locale.