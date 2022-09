Distretto Tivoli, servizio gratuito alle neo-mamme

Da Febbraio scorso in tutto il DISTRETTO DI TIVOLI è disponibile un servizio GRATUITO rivolto a tutte le mamme, con un figlio/a nel primo anno di vita, di sostegno alla genitorialità tramite homevisiting e gruppi d’incontro (Spazio Mamme).

Il servizio è finanziato dalla Regione Lazio al Distretto Socio Sanitario RM5.3, Comune di Tivoli – Palazzo San Bernardino capofila del distretto, ed è gestito da Folias Cooperativa Sociale.

►Se sei interessato/a o vuoi avere maggiori sono attivi due SPORTELLI:

• TIVOLI TERME, via Don Minzoni n. 9/a: MARTEDÌ 10,00-12,00

• TIVOLI, via Missoni n.5: GIOVEDÌ 15,00-17,00

Oppure

►► Chiama il numero verde 800.148.647, il 327.8284368 (anche whatsapp) o scrivi una email ad homevisiting.monterotondotivoli@gmail.com

► E segui la pagina Facebook: https://www.facebook.com/FoliasConLeMamme.Homevisiting

HOMEVISITING:

Grazie al progetto “Qui dove batte il cuore”, le neomamme che ne faranno richiesta, riceveranno gratuitamente a domicilio operatrici esperte nel campo perinatale, che le sosterranno e le aiuteranno concretamente a trovare nuovi ritmi nella riorganizzazione della vita familiare e a concedersi un po’ di tempo per sé, essenziale, per portare avanti con successo l’allattamento. Per questo le operatrici, formate sui temi della nutrizione neonatale, saranno di sostegno sia nell’allattamento al seno che in quello artificiale, favorendo l’instaurarsi di una buona relazione madre-bambino/a. Laddove possibile, l’operatrice faciliterà il miglior coinvolgimento del papà nelle cure al bambino e nel sostegno alla madre, favorendo un clima familiare armonico. L’operatrice potrà anche aiutare le famiglie ad attivare le possibili risorse familiari e sociali che possono offrire validi supporti (congedi parentali, assegni di maternità, baby card, ecc.), nonché contribuire al miglior utilizzo dei servizi presenti nel territorio (consultorio familiare, servizi sociali, pediatra di base, ambulatori ASL, ecc.) evitando l’isolamento sociale.

SPAZIO MAMME:

Il gruppo delle mamme, in collaborazione e continuità con quello “preparto” organizzato dal Consultorio di zona, si riunisce tutti i giovedì mattina presso i locali della biblioteca comunale ed è uno spazio libero di socializzazione tra mamme, dove potersi incontrare con i neonati e se disponibili anche con i papà. Nel gruppo ci si può confrontare e aiutare reciprocamente in questa nuova, fantastica e a volte faticosa, fase del ciclo vitale. Ad ogni incontro sarà presente un’operatrice che faciliterà la comunicazione e l’interazione tra i presenti e, se richiesti, organizzerà incontri su tematiche specifiche.

(*) Il servizio gratuito è disponibile nei comuni di: Tivoli, Casape, Comune Castel Madama, Comune di Cerreto Laziale

, Comune di Ciciliano, Comune di Gerano, Licenza, Mandela, Comune di Percile, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Comune Di Sambuci San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Comune Di Vicovaro