Cultura, storia e paesaggio, sabato appuntamento a Ciciliano

Una mattinata dedicata alla cultura e al turismo, un binomio su cui da tempo puntano le realtà presenti sul territorio che stanno costruendo insieme un percorso fatto non solo di idee ma anche di progetti concreti. Appuntamento a Ciciliano con “Cultura, storia e paesaggio. Un progetto per Tivoli e Valle dell’Aniene Città della Cultura”, iniziativa promossa dal Comune insieme all’Associazione Tivoli Città della Cultura che si snoderà a partire dalle ore 10.30 con una serie di interventi, tra cui quelli dei sindaci, Massimiliano Calore per Ciciliano e Mauro Lombardo per Guidonia Montecelio insieme a Giovanni Cavallo, delegato al Turismo del Comune di Tivoli. L’obiettivo è quello fare squadra insieme a realtà come la DMO “Terre di Otium”, nate proprio con lo scopo di valorizzare le potenzialità turistiche ed economiche dei centri che animano lo straordinario territorio che si trova a due passi dalla Capitale. A parlarne sarà il direttore, Andrea Bellezza, insieme ai sindaci di Casape, Castel Madama, Roiate, San Gregorio da Sassola e San Polo dei Cavalieri. Un percorso questo che viaggia spedito verso la candidatura di Tivoli a città della Cultura per il 2026, illustrata da Barbara Putzolu. A moderare l’evento sarà il presidente di “Tivoli Città della Cultura”, Antonio Picarazzi.