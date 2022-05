Conte a Fonte Nuova per Imelda Buccilli

Venerdì 27 Maggio alle 21 in Piazza Padre Pio a Tor Lupara il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte terrà un comizio a sostegno della Candidata Sindaca Imelda Buccilli e dei candidati del Movimento 5 Stelle. “E’ un onore per tutti noi avere la possibilità di presentare al Presidente Conte il progetto che abbiamo per cambiare realmente la nostra Fonte Nuova e dirigerla su tematiche inerenti le politiche sociali, la transizione ecologica, la riqualificazione del territorio e l’attenzione alle giovani generazioni. Vi aspettiamo numerosi venerdì 27 maggio alle 21 in Piazza Padre Pio”- dichiara la Candidata Sindaca Imelda Buccilli.