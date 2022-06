Castelchiodato in festa per San Salvatore, quest’anno benedetto da Papa Francesco

E’ entrata nel vivo, a Castelchiodato, la festa di San Salvatore. Vasto il programma di appuntamenti fino al 2 giugno. Il ritorno, dopo due anni di stop forzato per la pandemia, ha visto il Santo benedetto da Papa Francesco per l’occasione. Lo hanno portato in piazza San Pietro il 27 aprile scorso i sette alfieri del Comitato della festa, “Quelli che il 70”, i 52enni che hanno messo a punto un super programma per celebrare il patrono, con il patrocinio del Comune di Mentana. Domani mattina, primo giugno, il ritorno tanto atteso della processione con il Santissimo Salvatore fino al Santuario. Mentre alle 21,30 sul palco della festa saliranno i mitici Nomadi per un grande concerto, il 2 giugno il comico Andrea Perroni. Ma gli appuntamenti saranno in totale 26 tra celebrazioni, arte, tradizioni, gastronomia e intrattenimento per bimbi.

“In questi due anni in cui non abbiano potuto fare la festa per via della pandemia – spiegano dal Comitato “Quelli che il 70” – abbiamo lottato per mantenere almeno la parte religiosa. Siamo riusciti a far passare per il paese San Salvatore in macchina per le vie del paese fino al Santuario. Perciò quest’anno ritornare alle processioni sarà emozionante. E per questo abbiamo voluto organizzare una grande festa. Ci riprendiamo i due anni persi con gli interessi”.

Ecco il programma

31 maggio: apertura mostra figurativa “Bianco e nero” in via Carlo Pisacane.

1 giugno: sveglia pirotecnica (ore 6), partenza della processione per il Santuario del SS Salvatore da piazza Matteotti, con la partecipazione della banda Giuseppe Verdi di Castelchiodato e degli sbandieratori di Cori, contrada Leone Rampante (ore 7), Santa Messa presso il Santuario del SS Salvatore (ore 8), esibizione degli sbandieratori di Cori in piazza matteotti (ore 11), recita del Santo Rosario nella chiesa della Trasfigurazione (ore 11,15), processione solenne con il SS Salvatore per le vie del paese (ore12), apertura stand gastronomico (ore 16), spettacolo di intrattenimento per bambini “Trampoliere fantasista itinerante” con bolle di sapone giganti e baloonart in piazza Matteotti (ore 16,30), concerto della banda Giuseppe Verdi diretta dal maestro Mauro Galafate in piazza Matteotti (ore 17), Santa messa e processione fino a casa del nuovo comitato (ore 18), Dallo Yemen all’Italia, percorso di un vero artista. Aladin Al Baraduni è un artista yemenita che vive in Italia dall’inizio degli anni 2000. La sua pratica artistica si realizza su qualsiasi supporto, carta, tela e soprattutto sui muri. Le sue opere denunciano sempre argomenti di ingiustizia sociale (ore 19), Concerto dei Nomadi in via benedetto Croce fronte cimitero (ore 21,30), spettacolo pirotecnico della ditta Colonnelli (ore 23,30).

2 giugno: raduno macchine d’epoca Habart in piazza Matteotti (ore 10,30), apertura stand gastronomico (ore 16), spettacolo di intrattenimento per bambini “Trampoliere fantasista itinerante” con bolle di sapone giganti e baloonart “La mia piazza è a colori – laboratorio artistico creativo” per bambini e bambine. Decoriamo insieme la nostra piazza per riempirla dei colori del mondo. A cura dell’associazione Aps “C’era una volta”, in piazza Matteotti (ore 16,30), esibizione Fanfara dei Bersaglieri in piazza Matteotti con deposizione della corona al Monumento dei Caduti (ore 18), Concerto band “A live” (ore 21), esibizione del comico Andrea Perroni (ore 22), estrazione della lotteria (ore 23,30).