Cartaginese: “Nh ritiri procedura di cassa integrazione”

Laura Cartaginese torna con forza a sollecitare il Nomentana Hospital a ritirare la procedura di cassa integrazione. Secondo la consigliera regionale della Lega non ci sono più gli estremi per questo tipo di provvedimento preso dalla clinica di Fonte Nuova.

“Nella commissione sanità convocata questa mattina relativa alla cassa integrazione attivata per 250 dipendenti del Nomentana Hospital – spiega l’esponente del carroccio – è emersa con chiarezza la volontà da parte della Regione Lazio di non toccare gli accordi economici e quindi l’anticipo di budget già assegnato, a maggior ragione in un momento così delicato. Per questo motivo mi sembra un atto dovuto il ritiro immediato della procedura che pende sulla testa delle famiglie. Credo sia importante dare un segnale forte oggi e che questo messaggio arrivi a tutte le strutture sanitarie private in prima linea insieme a quelle pubbliche nella lotta al Covid-19″.