Il Cammino della Liberazione della Valle dell’Aniene prende sempre più forma. È stato definito il tracciato del sentiero che parte da Tivoli, con una variante da Montecelio, e risale la Valle fino a Subiaco, collegando i luoghi simbolo dell’occupazione nazifascista, delle stragi di civili e della lotta partigiana.

Per far conoscere il Cammino, per coinvolgere sempre più attori sociali, associativi, culturali, economici, istituzionali, per raccogliere disponibilità a collaborare all’attivazione di servizi per i camminatori, sono state organizzate assemblee pubbliche in alcuni Comuni della Valle dell’Aniene, seguite da escursioni giornaliere.

Durante i primi due incontri pubblici verrà presentato il libro “La Banda Ferraris e il Nord-est romano” di Marco Brocchieri. Si tratta di una ricerca sulla Resistenza a Nord Est di Roma, tra Guidonia Montecelio e i Monti Lucretili. La presentazione sarà un’occasione per parlare delle vicende del territorio legate all’occupazione nazifascista, riscoprendo luoghi e personaggi poco noti, e tracciare un bilancio dell’attività resistenziale nella provincia romana. Modera l’incontro la professoressa Elisa Mancini.

Appuntamento domenica 26 febbraio 2023, dalle ore 10:45, presso il Castello Orsini di Castel Madama. L’iniziativa verrà replicata sabato 4 marzo 2023, dalle ore 16:00, presso la sala conferenze del Museo della Città di Tivoli, in piazza Campitelli 1. La prima escursione è prevista per il 12 marzo, con partenza dal Casone di Castel Madama e arrivo a Cineto Romano. Per info e prenotazioni camminoliberazioneaniene@gmail.com.