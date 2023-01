Autrici Autori in Vetrina, nuovo appuntamento con Antonello Loreto

La rassegna letteraria itinerante Autrici Autori in Vetrina ideata, curata e condotta da Lucia Migliaccio e Barbara Cultrera, fa tappa al Teatro Anfitrione di Roma.

L’autore in vetrina è Antonello Loreto. Lo scrittore abruzzese per venti anni è stato un manager nel campo dello sviluppo e del marketing. Ha collaborato con l’Istituto Cinematografico “La lanterna magica” come articolista della rivista mensile interna e da otto anni si dedica esclusivamente alla scrittura.

Ha esordito nel 2014 con La favola di Syd, Un’altra scelta (2016), Regina Blues (2018) che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e ha diretto la collana di narrativa Geyser di Edizioni Progetto Cultura dedicata ad autori emergenti.

Sarà ad AAiV con “La libertà macchia il cappotto”, il suo quarto romanzo pubblicato da All Around e presentato in maggio al salone di Torino col quale sta ricevendo i favori del pubblico e della critica.

L’incontro è in programma per venerdì 27 gennaio alle 18.30 nel foyer del Teatro Anfitrione, a Roma in via di San Saba 24. Le letture saranno a cura di Sergio Ammirata e della Compagnia La Plautina. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. È possibile proseguire la serata prenotando un posto per lo spettacolo Gran Varietà di e con Sergio Ammirata allo 06 5750827.