Aumentano i contagi a Monterotondo, Fonte Nuova e Mentana

La quarta ondata dei contagi Covid si fa sentire nei Comuni dell’asse nomentano del Nordest romano, in particolare a Monterotondo e a Fonte Nuova il dato degli attualmente positivi continua a salire. Il sindaco Varone, in via precauzionale, ha deciso di chiudere asili nido e scuole primarie della città eretina il 7 gennaio.



Fonte Nuova e Mentana



A Mentana l’ultimo dato disponibile lo ha comunicato il sindaco Marco Benedetti il 2 gennaio, il periodo di riferimento è la settimana tra il 25 dicembre e il 31 dicembre 2021, nella quale l’Asl Roma 5 ha registrato 118 positivi e 44 guarigioni. Rispetto a quest’ultima rilevazione il dato dei contagiati isolati sul territorio comunale è di 193 positivi.

Il bollettino del 5 gennaio a Fonte Nuova segna un importante incremento: oggi sono stati registrati 95 nuovi positivi e 8 guarigioni, il totale dei positivi in isolamento sul territorio comunale sale a 539.



Monterotondo



Sale il numero dei positivi anche a Monterotondo, il bollettino del 4 gennaio diffuso dal sindaco Riccardo Varone riporta 623 contagiati in isolamento sul territorio comunale, 91 in più rispetto al bollettino del 2 gennaio.

“Un numero importante, mai raggiunto prima e che dimostra quanto questa variante Omicron sia contagiosa e diffusa”, ha commentato il primo cittadino di Monterotondo.

Per questo motivo anche le scuole riapriranno il 10 gennaio.

“Si è ritenuto necessario, in via precauzionale, adottare disposizioni di chiusura degli asili nido e delle scuole primarie per il giorno 7 gennaio 2022, evitando al massimo l’esposizione a rischi della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli istituti scolastici”.

L’Asilo comunale L’Aquilone e l’Istituto comprensivo B. Buozzi resteranno chiusi, gli altri istituti cittadini erano già chiusi per il giorno 7 come da programma scolastico.