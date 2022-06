Arti marziali, il tiburtino Tommaso Petrucci campione italiano di Point fighting

Doppio successo per Tommaso Petrucci. L’atleta di Tivoli (Team Lanzilao dell’Anco Marzio Sporting Club di Guidonia) ha conquistato due titoli italiani nel Point Fighting, specialità delle arti marziali che deriva dal Kickboxing. Sul tatami di Jesolo il giovane Tommaso (non ancora maggiorenne) è stato protagonista della doppia impresa conquistando prima il titolo di Campione Italiano nella categoria juniores -57 Kg e poi combattendo e vincendo l’oro anche nella categoria Senior -57 Kg. In entrambe le specialità il tiburtino ha sbaragliato gli avversari e in particolare tra i Senior è arrivato al gradino più alto del podio sconfiggendo atleti di età ed esperienza ben maggiori.

Ribalta internazionale

La conquista dei due titoli italiani ha aperto a Tommaso Petrucci le porte della ribalta internazionale, già conquistata in passato per ben altre 4 volte vestendo i colori della Nazionale Italiana. L’atleta (che frequenta il quarto anno dell’Istituto Tecnico Grafico “Enrico Fermi” di Tivoli), vincendo quest’anno i due titoli Italiani, ha ricevuto la doppia convocazione per partecipare ai Mondiali categoria Juniores organizzati a settembre a Jesolo e il pass per gli Europei categoria Senior previsti in Turchia il prossimo novembre. Tommaso sarà sempre accompagnato dal maestro Marco Lanzilao che lo allena da anni e lo ha cresciuto sportivamente sin dalla giovane età credendo in lui e nel suo talento.

Il palmares

Tommaso Petrucci una bacheca piena di medaglie e coppe. Inizia la pratica del Kick-boxing e Point-Fighting nel 2012, mentre la sua carriera agonistica comincia nel 2015, con l’iscrizione alla Federazione Coni “FIKBMS Italia”. Nel 2016 l’atleta diventa cintura nera. Dal 2017 passa alla categoria Old Cadet 13/15 anni e nel 2019 si cimenta anche nella disciplina “Light Contact”, ampliando così, la sua formazione sportiva ed intraprendendo anche questa specialità. Dal 2020 passa alla categoria Junior e nel 2022 si cimenta anche nella categoria Senior nella specialialità point fighting.

E’ stato campione italiano Cadetti nel 2014-2015 e nel 2015 ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale partecipando agli Europei in Spagna. Nel 2016 ha bissato il successo ai campionati italiani e ha gareggiato con la Nazionale ai mondiali di Dublino. Nel 2018 è di nuovo campione italiano e partecipa ai mondiali di Jesolo così come nel 2019. Due anni fa, tra una sospensione e l’altra dell’attività agonista per colpa del Covid-19, è riuscito a conquistare il bronzo ai campionati italiani questa volta nella categoria junior dove quest’anno ha battuto il suo record personale con due titoli italiani e la doppia convocazione ai mondiali e agli europei.

Cos’è il Point Fighting

Il Point Fighting è una specialità della Kickboxing che si differenzia per le tecniche di combattimento semi-contact con il controllo totale dei colpi che devono toccare l’avversario senza violenza.