Albano Laziale, da venerdì al via la Festa del Cioccolato

Il prossimo weekend Albano Laziale ospiterà per la prima volta la Festa del Cioccolato, un evento organizzata da Core Event Food e dall’Associazione Nazionale Cioccolatieri con il patrocinio del Comune.

Da venerdì 10 a domenica 12 Marzo i Maestri Cioccolatieri dell’Associazione Nazionale Cioccolatieri Choco Amore, in rappresentanza di 12 regioni italiane, saranno presenti nella centralissima piazza Mazzini con i loro prodotti di cioccolato rigorosamente artigianale, preparato seguendo ricette tramandate di padre in figlio.



La Festa del Cioccolato



La scelta accurata delle materie prime rende il cioccolato artigianale “puro” e molto diverso da quello industriale che viene diluito con altri alimenti e zuccheri in gran quantità. Il tour delle Feste del Cioccolato Nazionali promosso dalla Choco Amore è l’evento gastronomico monotematico più conosciuto in Italia e promuove la cultura della sana alimentazione per un consumo consapevole e responsabile dei prodotti genuini, come il cioccolato “vero” che è un valido aiuto per il nostro organismo a livello terapeutico.

Nelle Feste del Cioccolato Artigianale vengono proposte mille ricette per tutti i gusti e per tutti i palati: fondente, al latte, aromatizzato, piccante, salato, con frutta secca, fino alle forme più variegate: macchine fotografiche, smartphone, tablet, personaggi dei cartoni animati, scarpe, borse e tante altre sempre in puro cioccolato. Dalle ore 10.00 a notte la manifestazione sarà pronta ad accogliere in città turisti e visitatori e per deliziare i più “golosi” intenditori e non solo. Assolutamente da non perdere i laboratori didattici gratuiti sulla cultura e la lavorazione del cioccolato, prenotabili direttamente online sul sito ufficiale della manifestazione.