A Poli il concerto Donne storie cantate

L’Associazione culturale “Le Donne del Vicolo”, in collaborazione con il Comune di Poli, celebra la Festa della Donna con il concerto “Donne storie cantate”, che si terrà mercoledì prossimo 8 marzo presso il Museo Civico del Territorio.

A partire dalle 17,30 Graziella Antonucci, voce storica della canzone popolare, accompagnata dalla chitarra di Flavio De Novellis, canteranno le donne, di ieri e di oggi, ma tutte accomunate dalle stesse identiche problematiche: donne e discriminazione, donne e identità, donne ed emancipazione, donne e resilienza.

La Principissa di Carini, La strega Giovanna, La bella Lisa, Isabella Morra, Cecilia, Trotula de Ruggiero, Artemisia e tutte le altre sono donne che, attraverso le loro tragiche vicende, hanno dato e danno voce alle donne.

“Questo concerto – spiegano le organizzatrici – vuole raccontare i sentimenti e lo stato di subalternità del mondo femminile, che ancora oggi non riesce ad esprimersi pienamente, nonostante un percorso lungo e difficile. I canti, per lo più appartenenti alla tradizione popolare, rievocano storie di donne del passato, costrette a subire l’ingiustizia della mentalità della loro epoca, fino a cadere vittime di delitti d’onore e di processi per stregoneria. Ma ricordano anche i sacrifici delle tante donne sfruttate nei duri lavori delle risaie, delle filande e il dolore di quante hanno visto i propri uomini andare in guerra senza più tornare. Alla luce dei fatti di cronaca recenti – sottolineano – alcune, tra le vicende cantate, risultano tragicamente attuali”.

La raccolta dei canti è frutto di un‘accurata ricerca che Graziella Antonucci conduce da anni con passione e rigore.