Morte Astorre, Lomuscio: “Bruno non ti dimenticheremo”

Una giornata che ha lasciato attoniti tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di Bruno Astorre, senatore e segretario regionale del Pd. Un ricordo del consigliere comunale Mario Lomuscio: “È triste vedere come la vita ci sfugge e come ci colpisce la morte di un amico”, ha scritto in serata su Facebook. “Oggi, tutti abbiamo perso un leader di grande spessore, un uomo sempre pronto ad ascoltare e consigliare. Una cosa è certa, non ti dimenticheremo”.