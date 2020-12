Mentana, attivo da domani il baby drive-in

Da domani a Mentana sarà attivo il baby drive-in. La postazione sarà operativa il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 presso la sede della Protezione Civile di Mentana.

“Grazie alla sinergia tra Pediatri del territorio, Asl e Comune di Mentana – ha dichiarato il sindaco Marco Benedetti –, da domani 28 dicembre aprirà, presso la sede della Protezione Civile Comunale in via Nomentana 320, il servizio di tamponi pediatrico”.

Per effettuare il test si potrà accedere con la propria auto all’interno del cortile della sede e, con l’ausilio dei volontari, sarà sufficiente seguire il percorso guidato. Per usufruire della prestazione sarà necessario prendere appuntamento esclusivamente con il proprio pediatra, non sarà possibile recarsi al drive-in in autonomia.