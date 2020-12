Fonte Nuova, vinto bando regionale per la videosorveglianza

L’amministrazione comunale di Fonte Nuova vince un bando regionale per l’installazione di un sistema di videosorveglianza nella frazione di Santa Lucia. A comunicarlo è la consigliera comunale e metropolitana Micol Grasselli.

“Più precisamente le telecamere verranno installate nei luoghi sensibili come scuole, parco, Centro Anziani e piazza delle Rose – spiega la capogruppo di Per Fare –. Inoltre, con questo finanziamento verranno installati nuovi giochi sulla piazza”. Il progetto è stato preparato dall’ufficio ambiente e dall’ufficio di polizia locale del Comune di Fonte Nuova. Il finanziamento complessivo è di 40 mila euro.