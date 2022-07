Fonte Nuova, arriva il weekend del Buskers Festival

Nelle giornate di sabato 16 luglio e domenica 17 luglio Fonte Nuova ospiterà come di consueto il Buskers Festival, manifestazione organizzata dall’associazione Obiettivo E20 con il patrocinio del Comune di Fonte Nuova giunta alla sua sesta edizione.

Durante il weekend si alterneranno per le vie e le piazze di Tor Lupara 50 artisti di strada per un totale di 100 spettacoli, in più saranno presenti anche i truck food e gli stand gastronomici. La direttrice artistica di questa edizione sarà Kira la dea del fuoco. Nella serata di domenica verrà assegnato da una giuria di qualità il Fontenovino d’oro, una moneta dal valore di 500 euro, al miglior artista a cappello del festival. Chiuderà la manifestazione lo spettacolo di cabaret di Tato.

L’appuntamento è per sabato e domenica lungo la via Nomentana tra le 18.00 e le 24.00. Per l’occasione la strada provinciale sarà chiusa al traffico tra via I Maggio e piazza Varisco.