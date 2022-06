Zingaretti riceve il Nobel Muhammad Yunus

“Un grande onore ricevere il Nobel per la Pace, Muhammad Yunus per una conversione su salario minimo, lotta alla povertà e alle disuguaglianze, rafforzamento del sistema sanitario. Un’occasione per rilanciare l’impegno per il vaccino anti Covid come bene comune in tutto il mondo, anche per i Paesi in via di sviluppo. Vogliamo ospitate un grande summit internazionale invitando gli oltre 150 leader di tutto il mondo che hanno firmato il manifesto per il vaccino bene comune e per rilanciare il tema della salute come diritto universale”, lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.