Nessun passo indietro, il fronte civico Uniti in Comune continua la sua corsa verso le urne di Guidonia Montecelio. L’appello della lista di Giorgio La Bianca e Flora Fusciello viene rigettato. La compagina aveva chiesto a Zarro e al polo civico di Mauro Lombardo un passo indietro era mettere insieme l’intero schieramento civico. Impossibile, fa sapere Zarro, rivendicando di essere al lavoro con il il suo gruppo da due anni per mettere in piedi il progetto.

“Il nostro percorso nasce due anni fa, quando la scintilla di una Guidonia Montecelio migliore, di un comune che potesse esprimere appieno le proprie potenzialità, si e’ riunita attorno alla figura del nostro candidato Sindaco, Claudio Zarro.

Per due anni abbiamo lavorato un programma per i cittadini, abbiamo strutturato 8 liste civiche che potessero essere omnicomprensive di tutte le pluralita’ del nostro territorio.

Abbiamo lavorato duramente con i giovani, con professionisti del settore, con persone che potessero dare un qualcosa in piu’ alla nostra comunita’ e renderla finalmente tale.

Un posto dove le famiglie e le future generazioni potessero essere il baluardo da cui ripartire.

E’ per questo che non c’è e non ci sarà la volontà di tirarsi indietro, soccombendo a visioni strategiche di unione con altre forze politiche. La strategia fa poco parte del nostro sentire comune. Abbiamo le idee chiare e un programma concreto, affronteremo la campagna elettore con serenità e determinazione, forti di una condivisione e di un’unione che altri non hanno, perché troppo impegnati ai soliti giochetti di palazzo rispetto ai quali la cittadinanza è veramente stanca. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, noi abbiamo fatto le nostre, responsabilmente, con una classe dirigente innovativa, che ha un’età media di 38 anni, con un gruppo di persone che guarda ad un futuro fertile per i propri figli e nipoti. Costruire insieme oggi la Guidonia Montecelio di domani”.