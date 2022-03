È iniziata ufficialmente ieri la corsa da sindaco di Claudio Zarro a capo della coalizione tutta civica Uniti in Comune che porterà sulla scheda elettorale nelle elezioni di Guidonia Montecelio otto simboli per altrettante liste. “Obiettivo ballottaggio”, dice dopo il lancio nella sala convegni del Car e una platea nutrita. Durante l’evento si sono avvicendati al microfono i rappresentanti delle diverse formazioni cioè Essere Guidonia Montecelio, Colleverde in Comune, Identità civica Guidonia Montecelio, Guidonia Montecelio Rinasce, In Comune, Villanova la Botte Rinasce, Movimento Giovani Guidonia Montecelio, Geo lista animalisti ambientalisti No Tmb. Una coalizione vasta e contraddista dalla forte presenza di giovani, “una marea” annota Zarro citando i numeri. L’età media dei componenti di tutte le liste è 37 anni.

L’apertura della convention è stata riservata al saluto del consigliere regionale Marco Cacciatore di Europa Verde che ha focalizzato l’attenzione sulla battaglia contro l’apertura del Tmb. L’ambiente è d’altronde uno dei pezzi forti declinato nel no all’impianto e nell’ottica dello sviluppo sostenibile, insieme al decoro, alle politiche per i giovani, alla ricerca di una “identità come comunità oggi troppo disgregata”. Su questo stanno concentrando l’attenzione i civici di Zarro: un programma chiaro, puntuale, concreto. Sarà il segno distintivo della sua campagna elettorale. “Scegliamo di non concentrarci sugli avversari ma sui temi che veicoleremo ai cittadini per dimostrare la volontà di impegnarci in maniera completa alla città”. Niente veleni ma idee, intende Zarro, anche se adesso, terzo candidato a scendere in pista nell’arena nell’arco di una settimana, riserva una valutazione sui competitor. “I due candidati Mauro Lombardo per il polo civico e Alberto Cuccuru per il centrosinistra, e Michele Venturiello che si sta avvicinando nel centrodestra sono tutti avvocati – dice Zarro – io sono capotreno e sono uno che ci ha sempre messo la faccia. Vedo che c’è molta incertezza, difficoltà a trovare candidati, partiti che cercano nomi della società civile, qualcosa allora non va. Le persone non si aggregano all’ultimo momento, noi stiamo lavorando a questo progetto da tempo, nelle liste non ci sono persone che voglio entrare in consiglio comunale perché non hanno lavoro, i candidati hanno tutti una professione. Cittadini che mettono le proprie competenze a disposizione della città e lo dimostreremo”.

Uniti in Comune vuole rilanciare l’identità di Guidonia Montecelio. “Non sono parole” spiega Zarro che ha già in cantiere un progetto. “Rimetteremo in piedi il gemellaggio con Cape Canaveral, abbiamo tenuto degli incontri in videoconferenza con la loro amministrazione, e c’è già una bozza di accordo”. Si è reso intermediario Giovanni Corrado presidente del Movimento Giovani a livello nazionale, la formazione presenta la lista a Guidonia con Zarro. Corrado era ieri in collegamento dalla Florida dove vive per lavoro e ha ribadito la volontà dall’altra parte a concludere l’intesa. Uno degli effetti – mette in evidenza Zarro – sarebbe quello di uno scambio di istruzione coinvolgendo 500 studenti di Guidonia per ospitarne altrettanti dagli Stati Uniti. “Lo voglio dire in maniera chiara – conclude – il nostro obiettivo è arrivare al ballottaggio. Non è una provocazione comunicativa, non penso sia facile, ma io sono sempre stato sottovalutato. In questo quadro politico in città così incerto e frammentato noi possiamo rappresentare un progetto vero a cui dare fiducia”.