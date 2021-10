“Disgusto e sdegno” per “l’inciucio” rappresentato dal nuovo governo di Guidonia Montecelio targato Cinque Stelle e Pd. Parole al vetriolo da parte del fronte civico Uniti in Comune, le cinque liste capeggiate dal consigliere Claudio Zarro. “Mai avremmo pensato, che dopo quattro anni passati a farsi la guerra, Pd e M5S decidessero di stringersi in un mortale abbraccio che di fatto stritola i cittadini”.

Il consigliere Zarro rincara la dose: “Il m5s, che non ha più i numeri per governare, regala al Pd due assessorati importanti come Commercio e Cultura, e dice di voler lavorare congiuntamente su alcuni temi. Solo uno sciocco può pensare che in nove mesi verranno realizzati dei punti programmatici e i cittadini di Guidonia Montecelio non sono degli sciocchi”. Con l’asprezza di queste posizioni Uniti in Comune si prepara alla volata verso le elezioni, ma ci sono ancora tappe importanti come il varo della sesta lista della coalizione.

“Stiamo lavorando ad un reale alternativa, in tutte le frazioni del nostro comune, e stiamo crescendo sempre di più. Questo perché’ la gente non dimentica queste sceneggiate politiche degne del miglior teatro e soprattutto perché è stufa delle dinamiche partitiche dove le persone vengono scelte ancor prima di essere elette. Miriamo a ribaltare totalmente la politica guidoniana e possiamo farlo solo col coraggio. Combattere giorno dopo giorno chi fa questi accordi sulla pelle dei cittadini e non per loro stessi”.