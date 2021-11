Giovedì 25 Novembre in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, l’amministrazione di Guidonia Montecelio con l’Assessorato alla Cultura, Scuola e Pari Opportunità ha organizzato una giornata ricca di appuntamenti volti a sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

Si inizia la mattina alle 09,30 con l’incontro tra l’Amministrazione Comunale, le operatrici del Centro Antiviolenza Gea e gli studenti presso l’Auditorium “Mario Verdone” dell’I.S.S. Via Roma Ex Liceo Majorana/Pisano.

Il pomeriggio alle 17 ci sarà la presentazione del libro di Tiziana Ferrario, giornalista Rai ed inviata di guerra, “La Principessa Afghana e il giardino delle giovani ribelli” edito da Chiare Lettere.

Un racconto che, prendendo spunto da una storia vera, parla dell’impavida resistenza delle donne afghane. Nel racconto si dà voce alle donne che hanno scelto di seguire la propria vocazione di giornaliste, insegnanti, medici, sportive, giudici, musiciste… in un mondo di uomini che le vuole sottomesse e consegnate all’oblio.

Seguirà alla presentazione il dibattito a cui prenderanno parte, oltre all’autrice del libro, l’Assessore alla Cultura Rosaria Morroi, Arcangela Galluzzo, Delegata alla Legalità del Comune di Fiumicino, Presidente dell’Associazione Quote Merito ed Anna Greggi, Direttrice Artistica del Teatro Imperiale. Modererà il dibattito Vincenzo Perrone, Giornalista e Portavoce del Sindaco di Guidonia Montecelio. L’evento verrà trasmesso online sulla pagina del Comune di Guidonia Montecelio.



A seguire lo spettacolo teatrale: “I monologhi della Vagina” a cura dell’attrice Anna Greggi. L’opera scritta nel 1996 dalla drammaturga Eve Ensler e premiata con un Obie Award nel 1997, è stata tradotta in 35 lingue ed è stata porta in scena a Broadway (da Susan Sarandon, Glenn Close, Melanie Griffith e Winona Ryder), a Londra (da Kate Winslet e Cate Blanchett) ed in altre città d’Europa. Da questa piece è nato il V-DAY contro la violenza sulle donne.

La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita ed è necessario essere in possesso del Green Pass. Nella settimana da lunedì 21 a domenica 28, inoltre, il Palazzo Comunale sarà dipinto di rosso per sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza sulle donne.

“Oltre al programma ricco della giornata del 25 novembre – spiega Rosaria Morroi, Assessore a Cultura, Scuola e Pari Opportunità – abbiamo pensato di far partire contestualmente un concorso rivolto alle scuole del territorio ed intitolato Dedichiamo una strada alle donne cancellate dalla storia. Nell’ambito del concorso gli studenti presenteranno in modo anonimo, entro il 31 Gennaio 2022, un elaborato su storie di donne non ricordate nei libri di testo. Gli elaborati dovranno essere inviati all’Ufficio Diritto allo Studio del Comune di Guidonia Montecelio. Il concorso terminerà l’8 marzo 2022, con la proclamazione del vincitore e l’intitolazione di una strada alla donna narrata nell’elaborato ritenuto migliore”.

“Il tema della violenza di genere è, purtroppo, più che mai attuale – conclude il Sindaco Michel Barbet – per questo, quindi, è necessario che l’Amministrazione Comunale ne parli e rivolga l’attenzione sia agli studenti che alla cittadinanza. È necessario, tuttavia, non esaurire alla semplice giornata del 25 Novembre la sensibilizzazione su un tema così delicato ed è per questo, quindi, che è nata l’idea del concorso rivolto agli studenti delle nostre scuole”.