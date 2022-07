Vincenzi: “La Regione porterà avanti i grandi progetti avviati su Guidonia”

Dopo il consiglio comunale che ha dato il via alla stagione del governo civico di Mauro Lombardo con il sostegno del Pd che entra in esecutivo con Alberto Cuccuru, è il day after delle reazioni. “Auguri buon lavoro alla giunta appena nominata dal Sindaco di Guidonia. Sono certo che saprete affrontare i compiti che vi competono secondo i bisogni e le aspettative della comunità. Sono soddisfatto di aver contribuito all’ingresso in maggioranza del partito democratico”. A dirlo il presidente del consiglio regionale del Lazio Marco Vincenzi che si è esposto molto su Guidonia sia durante la campagna elettorale che nella fase del secondo turno a favore di Lombardo. “Sia il gruppo consiliare del pd che l’assessore Cuccuru, che ha guidato la coalizione di centro sinistra, sicuramente daranno un apporto positivo all’azione amministrativa del Sindaco Lombardo. Da parte mia confermo la piena disponibilità per continuare a realizzare i grandi progetti che la Regione Lazio ha avviato”.