Villanova, riparte l’attività del Circolo Bocciofilo

Riprende l’attività dell’Asd Circolo Bocciofilo Villanova, è stata programmata per domenica 28 febbraio una gara regionale di bocce individuale Cat. A-B-C-D specialità raffa, in memoria di Ignazio Valentini nostro Presidente.

“Ignazio è stato un presidente ideale, uomo di grande buon senso, che cercava sempre il dialogo, che sapeva mediare, ma che alla fine prendeva le sue decisioni con coraggio e fermezza. La sua sicurezza, la sua generosità, la sua sensibilità e il suo gran cuore sono per noi dei ricordi indelebili”, commenta il presidente del circolo Giancarlo Valentini.

L’Asd Circolo Bocciofilo Villanova è il primo circolo di Roma a ripartire. Per lo svolgimento della gara verranno adottate tutte le procedure e le misure di sicurezza in accordo con le indicazioni della Fib, del Governo e della Regione.

Alla gara ha aderito il campione del mondo Gianluca Formicone, con lui scenderanno in campo tutti i big dell’alta classifica delle bocce: Palma, D’Agostino, Di Nicola, Tomao, Lazzarini, Di Felice, Campè, Nanni, Casinelli, Benedetti, Puliani e De Vincenzo. Il comparto femminile è rappresentato da Serena Benedetti e Fulvia Capriotti.

“La nostra pattuglia di atleti iscritti alla gara è guidata dal nostro Direttore Sportivo Danilo Fabiani – aggiunge Valentini –. Speriamo che sia una grande giornata di sport, che ci riavvicini al mondo delle bocce fermo ormai da troppo tempo”.