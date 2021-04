Villanova, per il Memorial Rossetti arriva la campionessa del mondo Luccarini

Domenica 23 maggio si svolgerà presso il circolo Bocciofilo Villanova il X Memorial Alberico Rossetti, una gara nazionale di bocce, in modalità gara individuale specialità raffa. Ha già dato la sua adesione la campionessa del mondo Elisa Luccarini.

Nonostante il periodo di pandemia, numerose e prestigiose le presenze di atleti e atlete di livello internazionale. La pattuglia di giocatori del circolo Bocciofilo Villanova come sempre sarà guidata dal direttore sportivo Danilo Fabiani.

La gara si svolgerà adottando le dovute procedure di sicurezza emanate dalla F. I. B. e quelle più specifiche adottate dal Governo e dagli Enti Locali.

“Speriamo che sia un’altra bellissima giornata di festa e di sport per tutti – ha commentato il presidente del circolo Valentini – e soprattutto un momento di forte rilancio per questo sport martoriato da questa maledetta pandemia. Grazie a tutti quanti aderiranno a questa importante manifestazione del nostro circolo”.