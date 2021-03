Villanova, festa dello sport alla bocciofila per il Memorial Ignazio Valentini

Il giorno 28 febbraio si è svolto a Villanova di Guidonia, presso la Bocciofila, il 5° Memorial Ignazio Valentini che ha visto la partecipazione di circa 230 atleti nelle 4 categorie della specialità raffa.

Si è aggiudicato la gara il Amerigo Diomei della società Flaminio di Roma, al secondo posto si è classificato Armando Cecili della società Kennedy di Roma, sul gradino più basso del podio è salito Daniele Pellegrino sempre della società Kennedy e quarto classificato è risultato Fabio Marzullo della società Lazio Bocce di Roma.

“Tra i partecipanti spicca il nome del campione del mondo Gianluca Formicone e quello di altri big delle bocce che hanno dato lustro alla nostra gara”, ha dichiarato il presidente del Circolo Bocciofilo Villanova Giancarlo Valentini. “Hanno partecipato alla nostra gara numerosi atleti dell’Umbria, delle Marche e della Lombardia, in particolare dalla provincia di Bergamo. È stata una grande festa di sport, in questo periodo di pandemia, per ricordare ed onorare Ignazio, un presidente che ha fortemente contribuito alla crescita della nostra associazione”.