Sono stati traditi dall’allarme che è suonato allertando i carabinieri due sedicenni che, l’altra notte, sono entrati nella scuola di via La Marmora, a Villanova di Guidonia, armati di bombolette spray. Obiettivo: le pareti lungo i corridoi. Sul posto una pattuglia della compagnia di Tivoli che li ha bloccati. Per i due è scattata la denuncia per danneggiamenti ma anche una multa per aver violato gli orari imposti dal coprifuoco Covid: erano, infatti, le 23 e 30 circa.